Este sábado , a las 17, se presentará , con entrada libre y gratuita, el libro Leones en Francés: Factorías extranjeras en islas del Chubut, del geógrafo e historiador Fernando Coronato, en la librería y cafebrería Real Libros (San Martín 945) .

La obra fue distinguida como ganadora del certamen anual del Fondo Editorial Permanente de la Legislatura del Chubut.

Una historia de explotación industrial antes del Estado Argentino

El trabajo constituye una investigación geohistórica pionera que saca a la luz un capítulo prácticamente desconocido del litoral patagónico: la instalación de establecimientos industriales extranjeros —principalmente franceses, pero también británicos y estadounidenses— en las islas Leones y Tova (Golfo San Jorge) a partir de mediados del siglo XIX.

A través del cruce entre archivos navales transatlánticos, diarios de viaje y prospecciones arqueológicas en las islas, Coronato reconstruye las complejas redes comerciales dedicadas al procesamiento de guano para fertilizante y a la extracción masiva de aceite de pingüino. Estas operaciones se desarrollaron décadas antes de la presencia efectiva del Estado Argentino en la región y mantuvieron fluidos contactos e intercambios con la naciente colonia galesa del Chubut.

La inquietud inicial del autor surgió al analizar la cartografía de la provincia: “Este proyecto comenzó a partir de una curiosidad geográfica, de saber por qué los nombres de los mapas hablaban de Punta Bretones, Bahía Francesa, Caleta Inglesa y otras denominaciones”. Asimismo, el investigador resalta el valor transformador del relato histórico para el desarrollo regional: “El turismo cultural es tan digno como el turismo natural o ecológico, y nuestra provincia en ese sentido tiene un potencial enorme, empezando por el Faro de la Isla Leones”.

El autor

Fernando Raúl Coronato es Licenciado en Geografía por la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) y Doctor en Geografía por la Escuela Doctoral ABIES de París. Fue investigador del Centro Nacional Patagónico (CENPAT-CONICET) y del Instituto Patagónico para el Estudio de los Ecosistemas Continentales (IPEEC) en Puerto Madryn.