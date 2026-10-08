Este viernes 9 y sábado 10 de octubre, Florencia Campano y su escuela de flamenco patagónico cierran la temporada de tablaos con cante y guitarra en vivo, el debut de la Escuela de Bailaores 2026, clases intensivas y foodtrucks para disfrutar las dos noches.

Quienes todavía no vivieron la experiencia del tablao tienen su última oportunidad este año. El fin de semana, la sala de Av. Alsina 66 abre sus puertas para dos noches de flamenco en formato íntimo y visceral, encabezadas por Florencia Campano, bailaora y directora de la escuela. El zapateo a pocos metros, el cante que se siente en el pecho y la guitarra que marca el pulso de cada baile.

El viernes 9 a las 21:30 hs, el escenario recibe un cruce artístico potente: Flor sale al tablao junto a Rosaura Buenaventura, con el cante de José «Pájaro» Ausina y la guitarra de Fernanda de Córdoba. Una función de formato profesional para ver a la directora de Mar de Jondo en su elemento, desplegando la fuerza del Flamenco Patagónico en pleno corazón de la ciudad.

«El tablao no es solo un espectáculo: es una momento donde el arte nos vuelve vulnerables y verdaderos. Cerramos el año de tablaos con una energía muy especial, celebrando el camino recorrido, trayendo artistas hermosos que habitan y entregan su alma a esta sala, y abriendo la casa a la comunidad para que sientan el flamenco: de cerca, a flor de piel y sin filtros.» — Florencia Campano, bailaora y directora de Mar de Jondo.

El sábado 10, el escenario será de la Escuela de Bailaores 2026. Seis bailaoras formadas en la casa darán un paso fundamental en su desarrollo artístico, defendiendo con el alma su propia voz sobre el tablao. En tres pases consecutivos, Florencia Campano las acompañará desde las palmas en una noche donde el trabajo de cada clase, la disciplina y el proceso de búsqueda personal se transforman en tablao vivo y entrega absoluta frente al público:

– 20:00 hs: Sarah Kennedy y Yanina Ortiz

– 21:30 hs: Natalia Cracco y Siara Huanca

– 23:00 hs: Tiara Quercia y Salma Barría

Acompañadas por Pájaro Ausina en el cante y Fernanda de Córdoba en la guitarra, la jornada del sábado celebra el florecer de nuevos lenguajes y la consolidación de un espacio de formación profesional continua en la región.

El fin de semana se completa el domingo 11 de octubre con dos seminarios intensivos dictados por Rosaura Buenaventura en la sala de Mar de Jondo, abiertos a bailaores y estudiantes de la región que busquen profundizar en la técnica y el lenguaje flamenco:

– 12:00 hs: Masterclass de Tangos

– 13:00 hs: Masterclass de Bulerías

El plan no termina en el tablao. Las dos noches habrá foodtrucks para hacer del fin de semana una salida completa: el viernes, Ley Seca y Nonna Ilza con sus pastas; el sábado, Ley Seca y Matuasto con cafés y otras delicias. Es un finde para venir, quedarse a habitar la casa y disfrutar del encuentro, reafirmando esa premisa que en Mar de Jondo nos guía a cada paso: bailar es urgente.

Los cupos son limitados. Hay un valor promocional para quienes vivan las tres funciones del sábado y un pase para todo el fin de semana. Reservas e información por WhatsApp al 297 501-7400.

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