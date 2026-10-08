Las soluciones habitacionales para las familias del barrio Sismográfica están ubicadas en los barrios Don Bosco y Restinga Alí. La respuesta incluye viviendas modulares e infraestructura básica de agua, luz, gas y cloacas.

Este jueves por la mañana, el intendente Othar Macharashvili concretó la entrega de 50 lotes equipados con servicios públicos esenciales y módulos habitacionales destinados a los vecinos afectados por el desplazamiento del cerro Hermitte. La iniciativa otorga además seguridad jurídica mediante la correspondiente documentación legal a las familias del barrio Sismográfica que sufrieron las consecuencias de esta catástrofe.

Se trata de un hito fundamental dentro del esquema de acompañamiento y respuestas concretas que lleva adelante el Municipio. Los lotes cuentan con una superficie de entre 250 y 300 metros cuadrados y están equipados con viviendas modulares listos para ser habitados.

Durante el acto de entrega, el intendente Othar Macharashvili manifestó: “Es un orgullo para mí como intendente y sobre todo como comodorense poder empezar a reparar esta deuda que hemos tenido con los vecinos de la ciudad. Detrás de cada módulo habitacional y de cada lote dotado de servicios para las familias afectadas del cerro Hermitte, hay una decisión política clara: dejar de dar respuestas provisorias y brindar la seguridad y la dignidad que nuestros vecinos se merecen para construir su futuro”.

En tanto, el secretario de Ordenamiento Territorial, bruno Hernández se refirió a los aspectos técnicos al explicar que “la entrega de los terrenos con módulos que están ubicados en los barrios Don Bosco y Restinga Alí, cuentan con la totalidad de los servicios, lo que le permitirá a los vecinos volver a tener un hogar propio tras lo sucedido en el cerro Hermitte”.

Para las familias adjudicatarias, la entrega marca el inicio de una nueva etapa marcada por la tranquilidad y la estabilidad. En ese sentido, Rodolfo Falcón, expresó su profunda emoción y alivio tras recibir la vivienda donde residirá junto a su madre de 86 años, luego de haber perdido su hogar y permanecer durante meses en un alquiler temporal. «Esto nos garantiza la propiedad permanente de nuestro hogar y representa un verdadero nuevo comienzo», sostuvo.

En la misma línea, Manuel Ainol manifestó su alegría al acceder a su lote con vivienda. “Los vecinos hemos pasado por situaciones muy difíciles, y ver que empiezan a surgir soluciones nos llena de felicidad. Esto va a cambiar nuestras vidas y la de nuestras familias al volver a tener algo propio”, concluyó.