El incidente provocado por la rotura de un oleoducto de la operadora CAPSA movilizó a distintas áreas municipales en la colectora de Ruta 3. Se detuvo el bombeo, se iniciaron las tareas de contención y saneamiento ambiental, y desde la secretaría de Gobierno se solicitaron informes sobre el estado de las instalaciones.

Por disposición del intendente Othar Macharashvili, diversas áreas del Municipio de Comodoro Rivadavia intervienen activamente desde la tarde noche del miércoles ante un derrame de hidrocarburos registrado sobre la calle colectora de la Ruta Nacional N° 3, a la altura de Km. 14. El incidente, originado en un oleoducto troncal operado por la empresa CAPSA en inmediaciones del barrio Favaloro, activó de inmediato los protocolos locales de contingencia y supervisión ambiental.

Al respecto, la secretaria de Gobierno Jordana Mrla explicó que el aviso inicial de la firma reportaba un afloramiento en superficie, pero al ejecutar las excavaciones las cuadrillas constataron una contingencia superior a la prevista. «Cuando se realizó la apertura no se podía detectar en dónde se encontraba la pinchadura; era un derrame que debía llevar varios días, por lo que se encontraron con un panorama de un incidente mayor que rondaría los cinco metros cúbicos», detalló.

Frente a este escenario, los trabajos de intervención urgentes abarcaron el corte inmediato del bombeo desde la noche previa, el uso un camión vactor para el recupero del fluido y la extracción de la tierra contaminada para su posterior tratamiento ambiental. Asimismo, la titular de la cartera remarcó que los cuidados se sostendrán durante las maniobras de reparación. Mientras que aclaró que por razones de seguridad Defensa Civil solicitó un plan específico para poner en marcha al momento de la soldadura, ya que el evento ocurrió muy cerca de las viviendas particulares.

En cuanto a la prevención y la exigencia de respuestas a la operadora, la secretaria manifestó que se solicitó un informe detallado sobre el estado del ducto. «Le estamos consultando a CAPSA cuál es la investigación que realizó, porque ha tenido también roturas este mismo año en otros sectores, si tiene previsto el recambio preventivo, parcial o total y qué sistemas de seguridad está implementando o va a implementar, porque esa instalación atraviesa barrios de nuestra ciudad y está muy próximo a los vecinos», enfatizó.

Por último, las autoridades locales destacaron que el intendente estuvo al frente de la coordinación de los equipos de trabajo desde el inicio del evento, al confirmar que la remediación ambiental continuará en las próximas semanas. No obstante, como dato prioritario es importante mencionar que se descartó cualquier tipo de afectación en viviendas particulares del sector.