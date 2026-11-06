“Dos salas, miles de historias, misma pasión” es el lema elegido por Sudestada Cinematográfica para celebrar sus 33 años de trayectoria en Comodoro Rivadavia, con promociones especiales y una propuesta abierta al público para compartir este aniversario.

Hace 33 años, encendimos algo que nunca dejó de crecer. Desde entonces, miles de películas, encuentros, generaciones y recuerdos pasaron por nuestras salas. Porque cada espacio tiene su propia historia, pero todas forman parte de una mucho más grande: la que seguimos escribiendo junto a quienes nos eligen para disfrutar de la magia del cine.

Como parte de los festejos, Sudestada lanza una promoción especial de entradas a $8.000 para toda la cartelera, disponibles a través de la página web y en las boleterías. La propuesta estará vigente hasta el 18 de noviembre en Cine Coliseo y durante todo el mes en Cine Teatro Español.

Las entradas pueden adquirirse online ingresando a www.cinecr.com.ar o directamente en las boleterías de ambos cines.

Entre las películas que actualmente se pueden disfrutar en pantalla se encuentran El Gato con Sombrero, Godzilla: Minus Zero, Wildwood: El Bosque Salvaje, El Poder de la Red y La Caja del Demonio, con opciones para distintos públicos y gustos cinematográficos.

La celebración tendrá además una jornada especial el sábado 7 de noviembre, a las 18 horas, en el hall de la boletería del primer piso de Cine Coliseo. La propuesta incluirá juegos, premios sorpresa, una ruleta de la suerte y trivias con los asistentes, en un encuentro pensado para compartir y celebrar junto al público estos 33 años de historia.

Con dos salas y miles de historias compartidas, Sudestada Cinematográfica renueva su compromiso con el cine y con todas las personas que, a lo largo de estas décadas, hicieron posible este recorrido.

Sudestada Cinematográfica. 33 años compartiendo la emoción de vivir el cine.