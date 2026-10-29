El actor británico Patrick Stewart, conocido por sus interpretaciones como el capitán Jean-Luc Picard en la serie de ciencia ficción «Viaje a las estrellas» y el profesor Charles Xavier (o Profesor X) en la saga «X-Men», falleció a los 86 años tras sufrir de Alzheimer y demencia neurodegenerativa, informó su representante en un comunicado divulgado en las redes sociales.

«Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de Sir Patrick Stewart ayer (miércoles) en su hogar de Los Ángeles, bajo el cuidado de su amada esposa Sunny, tras un breve y emotivo proceso con la enfermedad de Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy», dijo su representante Kelly Bush Novak en el texto.

El actor recibió el título de «Sir» en 2010, cuando la fallecida reina Isabel II lo nombró caballero por sus contribuciones al teatro y al arte dramático.

En una carrera de seis décadas, Stewart actuó en teatros de Broadway (EEUU) y el West End (Inglaterra), ademas del cine y la televisión.

Su paso por la franquicia de «Viaje a las Estrellas» en la serie «Star Trek: The Next Generation» entre 1987-1994 y cuatro películas lo lanzó a la fama televisiva, que se trasladó a la pantalla grande con su interpretación del profesor y líder de los mutantes en la saga «X-Men» en seis largometrajes.

«Su voz sonora y su talento singular serán, para siempre, sinónimo de interpretaciones imborrables en todos los géneros. Exploró la condición humana en toda su complejidad poética y llevó esperanza no solo a los confines del Universo Cinematográfico de Marvel, sino también a la frontera final más emblemática de la ciencia ficción, a bordo de la nave estelar Enterprise», dice el comunicado.

El actor australiano Hugh Jackman, con quien Stewart compartió la franquicia de X-Men expresó su pesar por la muerte de su colega en las redes sociales.

«Perdimos hoy a uno de los mejores del teatro y la pantalla. Y, en mi opinión, un enorme amigo y hombre. Aprendí tanto de el. Te echare de menos, Patrick Stewart, todos mis días», dijo Jackman.

En 2008, Stewart interpretó a Claudio en la obra «Hamlet» protagonizada por su compatriota David Tennant, un papel que le valió un premio Olivier, los mayores galardones del teatro, por actor secundario.

Stewart también recibió nominaciones a los premios Emmy, a los Globos de Oro, entre otros, por sus actuaciones en películas y series de televisión.

«Todos nosotros en los Estudios Marvel estamos profundamente entristecidos por la muerte de Sir Patrick Stewart. Sir Patrick le dio vida al profesor Charles Xavier con extraordinaria gracia, inteligencia y humanidad, definiendo al personaje para generaciones de fans (…) Era un talento singular, un colaborador generoso y un verdadero caballero», dijo el estudio cinematográfico en un mensaje en redes sociales.

El artista nació en Mirfield, Yorkshire, en 1940; tras dejar la escuela secundaria trabajó como reportero de un periódico, pero se decidió por la actuación.

Una de sus características era su calvicie, ya que a los 19 años ya había perdido todo el cabello debido a la alopecia.

«Sir Patrick Stewart fue un amigo, un colega y un actor magnífico. Desde el escenario hasta el puente de mando de la Enterprise, aportó inteligencia, elegancia y un profundo sentido de la humanidad a todo lo que hizo. El capitán Picard representaba lo mejor de nosotros, al igual que el hombre que lo interpretó. Sentía un gran afecto y admiración por él y por su trabajo», escribió el actor William Shatner, quien interpretó al capitán James Kirk en la saga original de «Viaje a las Estrellas».

Stewart aparecerá en diciembre en la película de Marvel «Avengers: Doomsday», que incluirá a personajes de varias sagas de superhéroes. (Sputnik)