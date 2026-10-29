El diputado provincial y presidente del Partido Justicialista de la provincia del Chubut, Gustavo Fita, convocó a construir un proyecto político provincial que tenga como prioridades el trabajo, la producción, la justicia social y las necesidades de las comunidades.

En sus declaraciones, Fita planteó que el peronismo debe superar las discusiones internas y transformar el debate partidario en una agenda de propuestas concretas.

“Mientras discutimos nombres y lugares, hay trabajadores preocupados por su empleo, familias que no pueden afrontar sus gastos y jubilados que tienen dificultades para comprar sus medicamentos. Esa realidad tiene que estar en el centro de nuestras preocupaciones”, expresó.

El dirigente señaló que la construcción política debe recuperar el protagonismo de las organizaciones y de quienes trabajan cotidianamente en el territorio.

“Tenemos compañeros y compañeras en cada localidad que conocen las necesidades de su comunidad. Tenemos organizaciones sindicales, consejos de localidad, congresales, intendentes y militantes que tienen mucho para aportar. La construcción de un proyecto provincial tiene que incluir todas esas voces”, afirmó.

También destacó que la unidad del justicialismo debe estar acompañada por objetivos claros.

“La unidad no se proclama, se construye con hechos. Y tiene que servir para algo mucho más importante que ordenar nombres o candidaturas: tiene que permitirnos construir soluciones para mejorar la vida de los chubutenses”, sostuvo.

Fita consideró que la autocrítica es una parte necesaria del proceso de reconstrucción partidaria, pero advirtió que no puede convertirse en una discusión permanente sobre el pasado.

“Tenemos que aprender de nuestros errores, pero fundamentalmente tenemos que mirar hacia adelante. La sociedad necesita saber qué proponemos para generar empleo, fortalecer la producción, mejorar la salud y la educación y garantizar oportunidades en cada rincón de nuestra provincia”, manifestó.

En ese sentido, sostuvo que recuperar la confianza social exige coherencia entre las palabras y las acciones.

“La gente necesita volver a creer que la política puede transformar su realidad. Y esa confianza no se recupera con discursos ni con reuniones de dirigentes. Se recupera estando presentes, escuchando y trabajando”, expresó.

Por último, Fita reivindicó los valores históricos del justicialismo como punto de partida para construir una propuesta de futuro.

“El peronismo nació para representar a los trabajadores, defender la justicia social y construir una comunidad organizada. Tenemos que recuperar esa vocación y demostrar que estamos dispuestos a trabajar colectivamente para mejorar la vida de nuestra gente”, concluyó.