El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, solicitó formalmente al Gobierno nacional el traspaso a la Provincia de tres sectores de las rutas nacionales 3 y 25, con el objetivo de avanzar en su recuperación integral mediante una inversión estimada de $70 mil millones de recursos provinciales.

La iniciativa contempla la intervención de más de 115 kilómetros de calzada en tres tramos estratégicos: uno sobre la Ruta Nacional 25, entre Trelew y Dolavon, y otros dos sobre la Ruta Nacional 3, entre Comodoro Rivadavia, el empalme con la Ruta Provincial 27 y la estancia Laguna Grande.

Las obras proyectadas incluyen la recuperación de las calzadas, la colocación de nuevas carpetas asfálticas, el tratamiento de fisuras y deformaciones, el acondicionamiento de banquinas y estructuras de drenaje, y la ejecución de señalización horizontal definitiva.

La propuesta busca dar respuesta al deterioro de sectores fundamentales para la conectividad provincial, el transporte de cargas, la actividad productiva y turística, y la circulación diaria de miles de vecinos.

*Una inversión histórica para recuperar las rutas*

Al respecto, Torres confirmó que “solicitamos formalmente a Nación el traspaso de estos tres sectores clave para que la Provincia pueda hacerse cargo directamente de las obras”, y advirtió que “es fundamental que avancemos en esta iniciativa para evitar que el mal estado de las rutas nacionales siga poniendo en riesgo la vida de los chubutenses y de las miles de personas que vienen a visitar nuestra provincia”.

En ese sentido, el mandatario destacó que “estamos dispuestos a destinar una inversión provincial histórica de $70 mil millones para recuperar más de 115 kilómetros de rutas nacionales y mejorar sustancialmente las condiciones de seguridad vial”.

“Tanto la Ruta 3 como la Ruta 25 son arterias estratégicas para la producción, el turismo y la conectividad de Chubut. Su estado actual demanda una intervención urgente y una respuesta concreta para los miles de ciudadanos que merecen viajar seguros”, señaló.

Finalmente, Torres remarcó que “con recursos propios y una planificación inteligente, queremos hacernos cargo de las obras que hacen falta: nuevo asfalto, reparación de deformaciones, señalización y acondicionamiento de banquinas. Porque los chubutenses no pueden seguir esperando para tener las rutas seguras que se merecen”.