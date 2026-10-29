La sesión fue convocada para este viernes 30 de octubre. El esquema propuesto contempla llevar el pasaje a $1.975 en noviembre y a $2.300 desde febrero. También se debatirán la tarifa de Diadema, la emergencia económica y el Camino Petrolero.

El Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia tratará este viernes 30 de octubre, en una sesión extraordinaria, el proyecto de actualización de la tarifa del Transporte Urbano de Pasajeros (TUP). La convocatoria fue confirmada por la secretaria de Gobierno municipal, Jordana Mrla, y contempla otros temas centrales para la gestión local.

La propuesta de aumento establece un esquema escalonado para el boleto urbano: $1.975 a partir de noviembre y $2.300 desde el 1 de febrero. Los valores surgieron de modificaciones realizadas durante el análisis legislativo al pedido original del Ejecutivo municipal, que había solicitado llevar la tarifa a $2.400.

Un boleto que permanece congelado desde 2024

El pasaje actual, de $1.114, se mantiene sin modificaciones desde el 20 de octubre de 2024. La actualización propuesta representa un incremento acumulado del 107% respecto de ese valor.

Durante el debate, uno de los argumentos planteados fue la necesidad de sostener el financiamiento del sistema de transporte ante la reducción de los aportes nacionales y la participación de otros niveles del Estado en los subsidios.

El esquema escalonado busca adecuar la tarifa sin aplicar de una sola vez el valor solicitado inicialmente por el Municipio. Sin embargo, la decisión definitiva quedará en manos de los concejales durante la sesión extraordinaria.

Qué otros temas se tratarán

Además del aumento del boleto urbano, el orden del día incluye la adecuación tarifaria del servicio de transporte de Diadema, la prórroga de la emergencia financiera y presupuestaria y la renegociación del contrato de la obra del Camino Petrolero.

De esta manera, la sesión extraordinaria de este viernes concentrará decisiones vinculadas con el costo del transporte público, las cuentas municipales y una obra vial estratégica para la ciudad.