El sorteo público, encabezado por las máximas autoridades judiciales y electorales de la provincia, incorporó a más de 6.000 ciudadanos a través de una plataforma desarrollada íntegramente por personal técnico de la Secretaría Electoral Permanente.

En la Sala de Plenarios «Dr. Jorge E. Aubía» de la Honorable Legislatura Provincial, se llevó a cabo el sorteo público que definió la nómina de jurados populares para el período 2027-2028. El acto estuvo presidido por el Secretario Electoral Permanente, Alejandro Tullio, y el Presidente del Superior Tribunal de Justicia, Andrés Giacomone.

El padrón definitivo quedó integrado por 6.096 ciudadanos tras una instancia previa de depuración que excluyó a quienes no reúnen los requisitos legales o se encuentran alcanzados por inhabilidades e incompatibilidades. El proceso garantiza la continuidad del sistema de enjuiciamiento con participación ciudadana en todo el territorio provincial.

El procedimiento marcó un hito institucional al implementarse, por primera vez, mediante un software creado, desarrollado y puesto en funciones de manera exclusiva por la Dirección de Procesos y Sistemas de la Secretaría Electoral Provincial. La herramienta reemplazó el tradicional esquema de bolillero manual, asegurando trazabilidad, inalterabilidad y celeridad en la selección aleatoria.

Al respecto, el titular del Superior Tribunal de Justicia destacó el impacto operativo de la modernización:

«Se realizó en un proceso de tres o cuatro minutos, tanto la depuración como el sorteo de las seis mil personas que van a integrar las listas de cada circunscripción».

Con esta innovación, el Poder Judicial y el organismo electoral provincial consolidan su autonomía tecnológica, optimizan los plazos de gestión administrativa y reafirman los estándares de transparencia en la administración de justicia.