La nueva regulación provincial busca impulsar la producción local, diversificar la matriz productiva y establecer un sistema de licencias y control. La iniciativa contempla la creación de una agencia reguladora y abre nuevas oportunidades para el desarrollo de una cadena de valor vinculada al cannabis medicinal y al cáñamo industrial.

La provincia del Chubut avanzó en la regulación del cannabis medicinal con la publicación en el Boletín Oficial de una normativa que habilita la venta de flores de cannabis en farmacias bajo receta médica. La medida busca ampliar las posibilidades de acceso a estos productos y, al mismo tiempo, promover el desarrollo de una actividad productiva con participación de distintos sectores de la economía provincial.

Durante una entrevista, Daniel Cornejo destacó el trabajo articulado entre instituciones y organizaciones como la Cámara de Comercio, la Federación Empresaria del Chubut (FECh), Comodoro Conocimiento, el CONICET, el INTA y la universidad, en el marco de una propuesta que apunta a diversificar la matriz productiva de la provincia.

Licencias de producción por cinco años

Uno de los puntos centrales de la normativa es el establecimiento de licencias de producción por un período de cinco años. El esquema busca brindar previsibilidad a los proyectos productivos y establecer condiciones para el desarrollo de la actividad.

La iniciativa contempla una cadena de valor que comprende distintas etapas, desde la producción de cannabis hasta el procesamiento, los servicios especializados y la comercialización.

En ese contexto, se destacó la inversión en infraestructura de invernaderos que ya existe en la localidad de El Hoyo, donde hay instalaciones que podrían formar parte del desarrollo productivo provincial.

Una agencia para otorgar licencias y controlar la actividad

La reglamentación también prevé la creación de una agencia específica integrada por nueve sectores. El organismo tendrá como objetivo otorgar licencias y realizar el seguimiento de las actividades comprendidas en el nuevo esquema regulatorio.

Sin embargo, todavía quedan aspectos técnicos y operativos por definir. Entre ellos se encuentran los anexos vinculados con la eventual cobertura de la obra social provincial y otros detalles necesarios para la implementación de la normativa.

El desafío de consolidar una cadena productiva en Chubut

Uno de los objetivos de la iniciativa es evitar que la comercialización de cannabis medicinal dependa exclusivamente de productos provenientes de otras provincias.

Durante la entrevista se advirtió sobre el riesgo de que las farmacias adquieran insumos fuera de Chubut si no se consolida una oferta local capaz de abastecer la demanda.

Por ese motivo, el desarrollo de la producción provincial aparece como un factor clave para que la regulación tenga un impacto económico concreto, genere oportunidades de inversión y permita integrar a productores y prestadores de servicios.

La implementación del nuevo esquema dependerá ahora de la definición de los aspectos pendientes y de la puesta en funcionamiento de los mecanismos de autorización y control.