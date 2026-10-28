La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó que este jueves 29 de octubre se realizará un corte de agua de 24 horas en nueve barrios de Zona Norte de Comodoro Rivadavia, debido a tareas de mantenimiento en el sistema de distribución que abastece a ese sector de la ciudad.

Según el comunicado oficial, la interrupción comenzará a las 00:00 del jueves y se extenderá durante 24 horas, por lo que, de cumplirse el plazo previsto, el servicio comenzaría a restablecerse a partir de la medianoche del viernes 30 de octubre.

¿Qué barrios de Comodoro estarán sin agua?

La SCPL detalló que el corte programado afectará a los siguientes sectores:

Próspero Palazzo

Ciudadela

Km. 8

Restinga Alí

Centenario

René Favaloro

Km. 17

Km. 18

Regimiento (Km. 11)

Desde la Cooperativa explicaron que la interrupción responde a trabajos de mantenimiento en el sistema de distribución de agua potable que abastece a los barrios mencionados.

Estas tareas requieren suspender temporalmente el suministro para permitir la intervención sobre la infraestructura.