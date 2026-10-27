La decisión del Banco del Chubut de cerrar su sucursal de barrio General Mosconi abrió un debate entre vecinos y referentes comunitarios, que ahora buscan conocer las razones concretas detrás de la medida anunciada por la entidad.

Desde la Asociación Vecinal General Mosconi señalaron que estaban al tanto del traslado de la sucursal, pero afirmaron que nunca habían recibido información relacionada con posibles movimientos sísmicos en la zona, uno de los argumentos expuestos en el comunicado difundido por el banco.

El presidente de la vecinal, Alfredo Gómez, explicó que tras conocerse la noticia comenzaron las consultas a distintos organismos y funcionarios para determinar si existían estudios o informes técnicos que justificaran esa referencia. Sin embargo, indicó que hasta el momento no encontraron documentación oficial que confirme una situación de riesgo geológico en el sector.

La preocupación se extendió rápidamente entre los habitantes del barrio, especialmente por antecedentes recientes vinculados a problemas de suelo registrados en otros puntos de Comodoro Rivadavia. Según relató el dirigente vecinal, la falta de precisiones alimentó rumores e incertidumbre entre los residentes.

Ante este escenario, la institución barrial solicitó que el Banco del Chubut y las autoridades competentes brinden explicaciones claras sobre los motivos del traslado y, en caso de existir estudios técnicos, que sean dados a conocer públicamente.

Mientras tanto, los vecinos esperan definiciones que permitan despejar dudas y determinar si la mudanza responde únicamente a una decisión operativa de la entidad financiera o si existen factores estructurales o geológicos que deban ser evaluados.