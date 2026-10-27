El pronóstico oficial anticipa una máxima de 19°C, baja probabilidad de precipitaciones y viento del sector sur con ráfagas de hasta 50 km/h.

Comodoro Rivadavia tendrá este martes 27 de octubre una jornada con temperaturas agradables, cielo parcialmente nublado durante la mañana y mayormente nublado durante la tarde, según el pronóstico oficial actualizado a las 5:46.

La temperatura mínima prevista es de 11°C, mientras que la máxima alcanzará los 19°C.

Cómo estará el tiempo durante el día

Durante la mañana, se espera cielo parcialmente nublado, una temperatura cercana a los 14°C y viento del sector sur, con velocidades de entre 23 y 31 km/h.

Por la tarde, las condiciones serán mayormente nubladas y la temperatura llegará a los 19°C. El viento rotará al sudoeste y se ubicará entre 13 y 22 km/h, aunque se esperan ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

Durante la noche, el cielo volverá a presentarse parcialmente nublado, con una temperatura estimada en 15°C y viento del sur de entre 23 y 31 km/h. Las ráfagas podrían mantenerse en torno a los 42-50 km/h.

Baja probabilidad de lluvias

El pronóstico indica una probabilidad de precipitaciones de entre 0 y 10% durante la mañana y la tarde, mientras que para la noche se prevé un 0%.

En las primeras horas de este martes, Comodoro Rivadavia registraba 12,8°C, humedad del 70%, presión atmosférica de 1007,4 hPa, viento del oeste a 19 km/h y una visibilidad de 30 kilómetros.