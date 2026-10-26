El inmueble, que pertenecía a un propietario fallecido sin herederos, se encuentra ubicado en barrio Las Flores. Distintas áreas municipales, concretaron la demolición de una mejora y el retiro de material. Tras un riguroso proceso administrativo y judicial, el Municipio lo asignará legalmente a una madre con seis hijos.

Este lunes por la mañana, la Municipalidad, a través de la Secretaría de Ordenamiento Territorial, llevó adelante el operativo de recuperación de un lote y demolición de una precaria vivienda, ubicada en la parte alta de barrio Las Flores.

En este marco, la gestión que encabeza el intendente Othar Macharashvili continúa desarrollando las políticas sostenidas de recuperación de tierra pública, para darle respuesta a los vecinos que lo necesitan. En este caso, el titular del inmueble falleció y, al no tener familiares, pasó a ser posesión del Estado. Asimismo, el lote tenía construida una mejora inhabitable, que fue demolida por las cuadrillas municipales.

Mientras tanto, las áreas técnicas avanzan en los pasos administrativos correspondientes para su posterior adjudicación. De acuerdo a la disposición N° 01/2026, el predio se encuentra destinado a ser preadjudicado a favor de un grupo familiar, quienes atraviesan una situación de extrema vulnerabilidad habitacional en una zona sin mensura.

Sobre el avance de este proceso, el secretario de Ordenamiento Territorial, Bruno Hernández, remarcó que “estamos cumpliendo con los pasos legales y técnicos necesarios, hoy ya recuperamos el lote fiscal, pero nuestro compromiso es entregar un espacio en condiciones óptimas y seguras”.

Desde el área interviniente, destacaron el trabajo articulado entre el Municipio y el Sistema de Protección de Derechos. La recuperación de tierras ociosas tiene un claro sentido social y ya se planifican las obras de acondicionamiento necesarias para que la familia pueda asentarse definitivamente con la dignidad y seguridad jurídica que corresponde.