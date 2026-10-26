La aparición de una brillante Luna llena se convirtió en uno de los paisajes más comentados de la noche del domingo en Comodoro Rivadavia, donde numerosos vecinos registraron y difundieron imágenes del fenómeno desde distintos sectores de la ciudad.

El satélite natural llamó la atención por su intensa luminosidad y por la sensación de cercanía que generó al observarse sobre el horizonte, ofreciendo una postal que destacó sobre el paisaje urbano y costero.

Las fotografías tomadas desde diversos puntos reflejaron el interés que despertó el fenómeno astronómico, que rápidamente ganó espacio en redes sociales y grupos de vecinos. Entre las imágenes compartidas se destacaron las captadas desde la zona de Restinga Alí y otros sectores de la ciudad.

Especialistas explican que la impresión de una Luna más grande de lo habitual suele estar vinculada a un efecto visual conocido como ilusión lunar, que ocurre cuando el astro aparece cerca del horizonte y parece tener mayores dimensiones que cuando se encuentra en lo alto del cielo.

Más allá de las explicaciones científicas, la escena permitió a muchos habitantes detenerse unos minutos para observar el cielo y disfrutar de una de las postales más llamativas que dejó el fin de semana en la ciudad.