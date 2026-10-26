El Vaticano informó que los estudios posteriores a la cirugía por un tumor maligno en el pulmón confirmaron que la enfermedad estaba localizada y que no requiere tratamiento oncológico adicional. La gira también incluirá Uruguay y Perú.

El papa León XIV confirmó oficialmente este lunes su viaje a la Argentina, previsto para comienzos de noviembre, luego de que los controles médicos realizados tras la cirugía a la que fue sometido determinaran una evolución favorable.

“Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida”, expresó el pontífice a través de sus redes sociales al confirmar la gira por América Latina.

Desde el Vaticano señalaron que los exámenes médicos posteriores a la intervención quirúrgica confirmaron que la enfermedad estaba localizada y que no es necesario realizar ningún tratamiento oncológico adicional.

El doctor Luigi Carbone, responsable del seguimiento médico del Papa, también confirmó que el posoperatorio evoluciona favorablemente y que los últimos estudios arrojaron resultados positivos. De acuerdo con la información oficial, no existen contraindicaciones médicas para que León XIV realice el viaje.

Una gira por Argentina, Uruguay y Perú

La visita a la Argentina forma parte de una gira latinoamericana que también contempla Uruguay y Perú.

“Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría”, expresó León XIV.

Tras recibir el alta médica, el Papa retomó progresivamente su agenda pública, adaptando sus actividades a las recomendaciones de los profesionales que supervisan su recuperación.

“Argentina, allá vamos”

La expectativa por la visita había crecido durante los últimos días. La semana pasada, durante una de sus recorridas por la Plaza San Pedro, León XIV protagonizó un breve intercambio con una pareja argentina.

Una mujer santafesina le gritó: “Te esperamos en Argentina, Papa”. En un primer momento, el pontífice continuó con su recorrido, pero ante la insistencia de la pareja respondió con una sonrisa: “Argentina, allá vamos”.

Ahora, con la confirmación oficial del Vaticano, el viaje previsto para noviembre quedó ratificado.