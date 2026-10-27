Kylian Mbappé enfrenta una inesperada crisis de imagen en China luego de unas declaraciones realizadas durante una entrevista, que desataron una fuerte reacción tanto en el ámbito deportivo como comercial.

La controversia comenzó cuando al delantero del Real Madrid le consultaron cuál era el meme que más gracia le causaba. Su respuesta hizo referencia a una imagen que utilizaba su rostro sobre la figura de Mao Zedong, uno de los líderes más influyentes de la historia china.

Las declaraciones generaron rechazo en el país asiático, donde las representaciones satíricas de figuras históricas vinculadas al Partido Comunista suelen ser especialmente sensibles.

En medio de la repercusión, la cadena estatal CCTV decidió dejar de emitir partidos de LaLiga y retiró contenidos publicitarios vinculados al futbolista. La medida coincidió con una ola de críticas en redes sociales y medios de comunicación chinos.

El impacto también alcanzó a sus acuerdos comerciales. Varias empresas anunciaron la finalización de sus contratos con el atacante francés, entre ellas Dongpeng Beverage Group, Mengniu y Milkground. Además, la plataforma digital Xiaohongshu informó que eliminó contenidos relacionados con el jugador mientras revisaba su situación.

LaLiga también intervino en la controversia. Su presidente, Javier Tebas, expresó disculpas públicas hacia el pueblo chino y aclaró que los dichos de Mbappé respondían a una opinión personal y no a una postura institucional de la organización.

La reacción incluso llegó a los medios deportivos locales. Un reconocido portal especializado reemplazó el nombre del futbolista por una expresión equivalente a “no existe tal persona” en una publicación vinculada a la clasificación final del Balón de Oro 2026.

Mientras la polémica continúa creciendo, el caso se convirtió en uno de los conflictos mediáticos más importantes que ha enfrentado Mbappé fuera de los terrenos de juego.