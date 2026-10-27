El Municipio de San Antonio Oeste comenzó a coordinar acciones preventivas frente a posibles contingencias climáticas mediante la creación de un Comité Interinstitucional para el Abordaje de Contingencias Climáticas, espacio que reúne a funcionarios, concejales, fuerzas de seguridad y representantes del sistema de salud.

El objetivo de este ámbito es elaborar protocolos de actuación, distribuir responsabilidades y coordinar los recursos disponibles para responder de manera organizada a eventuales emergencias derivadas de fenómenos meteorológicos adversos.

En paralelo, la concejala de La Libertad Avanza, Karina Avaca, presentó un pedido de informes para conocer en detalle el estado de preparación del Municipio ante los pronósticos vinculados al fenómeno El Niño.

Entre los puntos solicitados, la edil requirió información sobre las áreas consideradas vulnerables dentro del ejido municipal, el funcionamiento de Defensa Civil, los sistemas de alerta para la población, los protocolos de evacuación y asistencia, además de los recursos humanos y materiales disponibles para afrontar una emergencia.

Asimismo, Avaca pidió la convocatoria del Consejo de Defensa Civil y recordó que la Ordenanza Municipal 1720/00 establece la participación de representantes del Concejo Deliberante en ese organismo.

La iniciativa también busca determinar qué medidas están previstas específicamente para San Antonio Oeste, Las Grutas y Puerto del Este, localidades que podrían requerir una planificación especial en caso de registrarse precipitaciones intensas o anegamientos.