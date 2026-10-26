Los fondos serán destinados a clubes deportivos e instituciones culturales de distintos puntos de Chubut para la mejora de infraestructura, compra de equipamiento y fortalecimiento de actividades comunitarias.

Al destacar el resultado alcanzado, el gobernador Ignacio Torres expresó: “Este año alcanzamos una recaudación récord de más de $1.800 millones, que serán destinados a clubes e instituciones deportivas y culturales de toda la provincia, para que puedan mejorar sus instalaciones, incorporar equipamiento y seguir generando más oportunidades para miles de chicos chubutenses”.

El mandatario también valoró la convocatoria lograda durante el evento y señaló que “compartimos una verdadera fiesta, de esas que nos unen como comunidad y nos recuerdan la importancia de seguir acompañando a nuestros clubes en cada rincón de Chubut”.

La celebración reunió a familias, emprendedores y vecinos de distintas localidades, consolidándose como uno de los encuentros más convocantes del calendario provincial y una de las principales herramientas de apoyo para entidades deportivas y culturales chubutenses.