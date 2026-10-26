Más de 30 mil personas participaron durante el fin de semana de la Fiesta Nacional del Pingüino en Trelew, donde también se desarrolló una nueva edición del Telebingo Deportivo Solidario, que alcanzó una recaudación histórica superior a los 1.800 millones de pesos.
Los fondos serán destinados a clubes deportivos e instituciones culturales de distintos puntos de Chubut para la mejora de infraestructura, compra de equipamiento y fortalecimiento de actividades comunitarias.
Al destacar el resultado alcanzado, el gobernador Ignacio Torres expresó: “Este año alcanzamos una recaudación récord de más de $1.800 millones, que serán destinados a clubes e instituciones deportivas y culturales de toda la provincia, para que puedan mejorar sus instalaciones, incorporar equipamiento y seguir generando más oportunidades para miles de chicos chubutenses”.
El mandatario también valoró la convocatoria lograda durante el evento y señaló que “compartimos una verdadera fiesta, de esas que nos unen como comunidad y nos recuerdan la importancia de seguir acompañando a nuestros clubes en cada rincón de Chubut”.
La celebración reunió a familias, emprendedores y vecinos de distintas localidades, consolidándose como uno de los encuentros más convocantes del calendario provincial y una de las principales herramientas de apoyo para entidades deportivas y culturales chubutenses.
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