Especialistas del CENPAT y de Chile realizaron un nuevo análisis de Kawas benegasorum, una foca extinta cuyo esqueleto es el registro más completo de esta especie en Argentina. Los restos de peces preservados en su abdomen permitieron reconstruir su dieta y conocer más sobre la evolución de estos mamíferos marinos.

Un fósil descubierto en Península Valdés permitió reconstruir parte de la historia de las focas que habitaron las costas patagónicas hace aproximadamente 10 millones de años. Se trata de Kawas benegasorum, una especie extinta cuyo esqueleto conserva una característica excepcional: restos de su contenido estomacal que aportan información directa sobre su alimentación.

Un equipo de especialistas del Instituto Patagónico de Geología y Paleontología (IPGP-CONICET) y del Centro para el Estudio de los Sistemas Marinos (CESIMAR-CONICET), junto con una investigadora del Centro de Investigación y Avance de la Paleontología e Historia Natural de Atacama, Chile, realizó una nueva descripción detallada del ejemplar. El trabajo fue liderado por Ana Valenzuela-Toro y contó con la participación de Felipe Busker, Mónica Buono, José Cuitiño y Néstor García.

El estudio fue publicado en la revista científica Royal Society Open Science y permitió profundizar en la anatomía, la dentición y los hábitos alimentarios de esta foca que vivió en la costa de la Patagonia argentina durante el Mioceno tardío.

Un hallazgo excepcional en Chubut

Los restos de Kawas benegasorum fueron encontrados en la década de 1990 en Punta San Román, en Península Valdés, dentro de afloramientos de la Formación Puerto Madryn. Su buen estado de conservación lo convirtió en un material de gran valor para la paleontología argentina.

Aunque la especie había sido descrita en 2001, su anatomía y el contenido estomacal no habían sido estudiados en profundidad. Por eso, los investigadores realizaron una revisión exhaustiva del esqueleto y analizaron los dientes y los restos de peces preservados en la región abdominal.

“En Argentina, al día de hoy, solo hay tres registros de focas en todo el país y este es, por lejos, el más completo”, explicó Felipe Busker, investigador del IPGP-CONICET.

La nueva descripción permitió documentar características anatómicas que no habían sido detalladas anteriormente y aportar información inédita sobre la dentición del animal.

Qué comía la foca que habitó la Patagonia

Uno de los aspectos más relevantes de la investigación fue el análisis del contenido estomacal fosilizado. Los especialistas identificaron fragmentos óseos de peces que habían sido ingeridos por el animal y que quedaron preservados junto a su esqueleto.

Entre los grupos identificados se encuentran peces vinculados con lenguados, merluzas y peces escorpión. Debido a que los restos estaban parcialmente digeridos y habían sufrido alteraciones químicas y físicas, no siempre fue posible determinar las especies exactas.

Aun así, los investigadores pudieron establecer que la dieta incluía peces de ambientes costeros y de aguas más profundas.

Los resultados indican que Kawas benegasorum era un predador piscívoro oportunista, es decir, que se alimentaba de peces disponibles en su entorno.

Además, su dieta presenta similitudes con la de los lobos marinos sudamericanos y los machos de elefantes marinos que habitan actualmente la región.

Esta coincidencia constituye un ejemplo de convergencia alimentaria: animales de distintos grupos pueden desarrollar estrategias de alimentación similares cuando aprovechan recursos comparables en ambientes semejantes.

Medía más de dos metros y tenía características de distintos grupos de focas

A partir del estudio del esqueleto, los paleontólogos estimaron que Kawas benegasorum tenía una longitud corporal de entre 1,9 y 2,2 metros.

El análisis de su dentadura y de los restos óseos también reveló una combinación de características presentes en los dos principales grupos de focas: Phocinae, distribuidas actualmente en el hemisferio norte, y Monachinae, representadas principalmente en el hemisferio sur.

Esta combinación dificulta establecer con precisión sus relaciones evolutivas. La ausencia de algunas partes clave del esqueleto, como el cráneo, también limita los análisis que permitirían determinar su posición exacta dentro del árbol evolutivo de estos mamíferos marinos.

Por ese motivo, los investigadores consideran que todavía existen interrogantes sobre el parentesco de esta especie con otras focas extintas y actuales.

Una pieza clave para conocer la historia evolutiva de las focas en Sudamérica

La importancia de Kawas benegasorum no se limita a su antigüedad. Su procedencia geográfica y su excepcional estado de preservación ofrecen una oportunidad poco frecuente para estudiar la evolución de los mamíferos marinos en la Patagonia.

La escasez de fósiles de focas en Chubut hace que cada nuevo análisis aporte información relevante sobre la historia del grupo en América del Sur.

En particular, la conservación del contenido estomacal permite comparar directamente los hábitos alimentarios de animales que vivieron hace millones de años con los de sus parientes actuales.

De esta manera, el estudio contribuye a comprender cómo cambiaron las estrategias de alimentación de las focas a lo largo del tiempo y qué similitudes mantienen con otros pinnípedos que hoy habitan las costas patagónicas.

El trabajo científico completo puede consultarse en la revista Royal Society Open Science: