Cinco pacientes que habían quedado aislados en Rincón de los Sauces por las consecuencias del temporal fueron evacuados en un avión sanitario hacia la ciudad de Neuquén, en un operativo de emergencia que permitió garantizar la continuidad de tratamientos médicos que no podían esperar.

Las intensas condiciones meteorológicas y la rotura de la Ruta Provincial 5 habían interrumpido la conexión terrestre, dejando a la localidad sin una vía de traslado para pacientes que necesitaban atención especializada.

Ante esta situación, el Sindicato de Petroleros Privados y la Mutual de Empleados y Obreros de Petroleros Privados (MEOPP) organizaron un operativo aéreo por decisión del secretario general del gremio, Marcelo Rucci.

La aeronave fue contratada en Mendoza y pudo concretar el traslado durante una ventana de mejores condiciones climáticas.

Cuatro pacientes necesitaban diálisis y uno estaba en terapia intensiva

El operativo permitió evacuar a cuatro personas que requieren tratamiento de hemodiálisis y a un quinto paciente que se encontraba en terapia intensiva.

Entre quienes necesitaban diálisis había dos pacientes del sistema público de salud, uno afiliado a PAMI y otro con cobertura de una obra social.

La imposibilidad de circular por tierra había impedido que estas personas llegaran a los centros donde habitualmente reciben atención médica.

Según se informó, el avión sanitario logró aterrizar en Neuquén y los cinco traslados se completaron.

La organización del operativo presentó dificultades adicionales debido a las condiciones meteorológicas.

El temporal también impedía utilizar la ruta aérea entre Buenos Aires y Neuquén, por lo que fue necesario buscar una aeronave disponible en Mendoza.

Una vez que las condiciones climáticas lo permitieron, se aprovechó una ventana meteorológica para ingresar a Rincón de los Sauces y trasladar a los pacientes.

En las tareas participaron el equipo de emergencias de MEOPP, el personal de su Centro de Emergencias y Derivaciones de Neuquén y las Unidades de Terapia Intensiva Móvil (UTIM) del Sindicato de Petroleros Privados.

Estas últimas estuvieron a cargo de los traslados terrestres necesarios para completar el operativo, que también contó con la coordinación de Defensa Civil de Neuquén.

«Los pacientes no podían llegar al centro de diálisis»

El director de la Clínica y Maternidad Eva Perón, doctor Germán Heit Milesi, explicó que la interrupción de la conexión terrestre había dejado a los pacientes sin posibilidades de acceder a sus tratamientos.

“Esto es una gestión realizada íntegramente por el sindicato para colaborar con la provincia, con el hospital público y, obviamente, con las necesidades de la propia clínica”, destacó.

La asistencia alcanzó tanto a pacientes del sistema público como a personas con distintas coberturas de salud.

Desde Salud Pública agradecieron la colaboración del Sindicato de Petroleros Privados e informaron que se consiguió alojamiento en un hotel de Neuquén para quienes deben continuar con sus sesiones de diálisis.

La estadía está prevista hasta el 31 de octubre, a la espera de que mejoren las condiciones de circulación y puedan regresar a sus hogares.

El traslado aéreo se sumó a otras tareas de asistencia desarrolladas en las zonas afectadas por el temporal.

Durante la jornada anterior, las unidades de terapia intensiva móvil del sindicato participaron del rescate de cuatro personas en la zona de Carranza, donde las inundaciones también habían complicado la circulación.