Una extraña teoría conspirativa sobre Vinicius Jr. ganó fuerza en redes sociales durante las últimas semanas y convirtió al delantero del Real Madrid en protagonista de uno de los debates más insólitos del mundo digital.

Usuarios de plataformas como TikTok y X comenzaron a difundir publicaciones en las que aseguran, sin pruebas, que el futbolista brasileño habría sido reemplazado por un doble. Otros fueron aún más lejos y sostuvieron versiones que incluyen supuestos secuestros extraterrestres, operaciones secretas y hasta la intervención de organismos de inteligencia.

Las especulaciones surgieron a partir de cambios en la apariencia física del futbolista tras una intervención estética y una corrección de mandíbula realizada después del Mundial. A partir de allí, internautas compararon fotografías antiguas y recientes, señalando diferencias en rasgos faciales y tatuajes para respaldar sus afirmaciones.

La repercusión fue tal que medios deportivos de España y Brasil dedicaron artículos a explicar el origen de los rumores y a desmontar las versiones que circulan en internet.

Entre las teorías más extravagantes aparece la de una vidente brasileña que afirmó haber presenciado el supuesto secuestro de Vinicius y Neymar por parte de extraterrestres durante un partido de la selección brasileña. El relato se volvió viral y acumuló millones de reproducciones en distintas plataformas.

Mientras tanto, el futbolista y el Real Madrid optaron por no responder públicamente a las especulaciones y mantienen el foco en el rendimiento deportivo, dejando que los rumores continúen circulando en las redes sociales sin respaldo de evidencia alguna.