La llegada de la funcionaria generó repercusiones en redes sociales luego de que distintas publicaciones señalaran que no fue recibida con honores protocolares ni por representantes oficiales del Gobierno italiano.

Según esas versiones, las imágenes difundidas por medios estatales venezolanos mostraron una bienvenida protagonizada por integrantes de la propia delegación que acompañó a Rodríguez durante su arribo a la capital italiana.

Hasta el momento, no trascendió información oficial por parte de las autoridades italianas sobre un acto de recepción protocolar para la vicepresidenta venezolana.

Rodríguez participa en Roma de actividades vinculadas al foro de la FAO, donde se abordan temas relacionados con la alimentación, la agricultura y la seguridad alimentaria a nivel internacional.

La situación generó debate en redes y medios de comunicación, mientras continúa la agenda oficial de la funcionaria venezolana en territorio italiano.