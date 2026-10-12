Un violento episodio se registró durante la noche del domingo en Comodoro Rivadavia, cuando desconocidos efectuaron alrededor de 13 disparos contra una vivienda ubicada sobre la calle Juana Azurduy al 1500.

El ataque generó alarma entre los vecinos del sector debido a la cantidad de detonaciones escuchadas en la zona y a la proximidad de las viviendas linderas.

Según trascendió, los disparos impactaron contra la propiedad y provocaron daños materiales. Sin embargo, no se reportaron personas lesionadas como consecuencia del hecho.

Tras el ataque, personal policial intervino en el lugar para preservar la escena y avanzar con las primeras actuaciones investigativas, mientras se procura determinar la identidad de los autores y las circunstancias que motivaron la agresión.

La causa quedó bajo investigación y no se descartan distintas líneas de trabajo para esclarecer el episodio ocurrido en ese sector de la ciudad.