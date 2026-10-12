Médicos de cabecera y odontólogos que prestan servicios para PAMI llevarán adelante un paro nacional de 96 horas en reclamo de una actualización de sus honorarios profesionales.

La medida fue convocada por la Asociación de Profesionales de la Salud (APPAMIA) y se desarrollará desde el martes 13 hasta el viernes 16 de octubre en todo el país.

Los médicos reclaman que el monto que perciben por afiliado pase de los $2.700 actuales a $4.500, mientras que los odontólogos exigen un valor mínimo que oscile entre los $1.500 y $3.000 por paciente. Según indicaron, actualmente reciben $374 por prestación.

Desde las entidades profesionales señalaron que el reclamo responde al atraso de los ingresos y al incremento sostenido de los costos operativos y de los insumos necesarios para la atención en consultorios. Además, sostuvieron que sus ingresos reales se redujeron significativamente en los últimos meses.

Durante las cuatro jornadas de protesta quedarán suspendidos los turnos programados, las consultas de rutina, las derivaciones a especialistas y la emisión de recetas habituales.

No obstante, los profesionales informaron que se mantendrán las guardias mínimas y la emisión de recetas vinculadas a situaciones de urgencia médica.

Ante este escenario, recomendaron a los afiliados de PAMI que tengan consultas programadas comunicarse con sus respectivos profesionales para confirmar posibles reprogramaciones y evitar inconvenientes durante los días de paro.