Valentín Yankelevich, hijo de Romina Yan, compartió un fuerte testimonio sobre los años que siguieron a la muerte de su madre y relató que sufrió situaciones de violencia física y psicológica durante su infancia.

Actualmente dedicado al automovilismo y con 23 años, el joven aseguró que el apoyo de su abuelo materno, Gustavo Yankelevich, fue determinante para modificar su realidad y comenzar una nueva etapa de vida.

Según explicó, los episodios de maltrato comenzaron cuando tenía entre nueve y diez años. Valencín sostuvo que tanto él como su hermano Franco atravesaron situaciones complejas dentro del hogar, por lo que encontraron en la escuela un espacio de contención y refugio.

Con el paso del tiempo, la situación llegó a conocimiento de Gustavo Yankelevich, quien detectó señales de angustia en sus nietos durante encuentros habituales que mantenía con ellos. A partir de esa preocupación, acompañó a los jóvenes a realizar una denuncia ante la Justicia.

De acuerdo con el relato de Valentín, ese procedimiento marcó un punto de inflexión en sus vidas. Desde entonces, él y sus hermanos dejaron de convivir con su padre y, tras un proceso judicial, quedaron bajo el cuidado de su abuelo materno.

El joven destacó que el acompañamiento familiar fue fundamental para superar aquella etapa y reconstruir su vida. También señaló que al cumplir la mayoría de edad decidió cambiar legalmente su apellido y adoptar el de la familia materna, una decisión que definió como significativa a nivel personal.

Hoy, Valentín desarrolla su carrera en el TC2000 y aseguró que atraviesa una etapa de felicidad junto a sus afectos, destacando el rol que tuvieron su abuelo, sus amigos y su entorno para dejar atrás los momentos más difíciles de su infancia.