Camarones celebró este fin de semana su 126° aniversario con una variada agenda de actividades que combinaron deporte, turismo, historia y encuentro comunitario.

Las celebraciones comenzaron el sábado con la tradicional Doble Camarones y la Caravana del Recuerdo, dos propuestas que convocaron a 137 equipos y más de 260 participantes que recorrieron distintos puntos del Corredor de la Ruta Azul.

Durante la jornada, visitantes y vecinos disfrutaron de una de las competencias más emblemáticas de la localidad, que volvió a reunir a aficionados de distintos puntos de la provincia y la región.

Por la noche, el Gimnasio Municipal fue escenario de un encuentro que incluyó reconocimientos, sorteos, entrega de premios y espectáculos musicales, en un clima de celebración y camaradería.

Los festejos continuaron el domingo con el acto oficial por el aniversario de la localidad, encabezado por autoridades provinciales y municipales. La ceremonia contó con la participación del gobernador Ignacio Torres, quien acompañó la inauguración de distintas obras destinadas al desarrollo de la comunidad.

Posteriormente, cientos de vecinos compartieron un gran asado popular organizado para conmemorar un nuevo año de historia de Camarones y fortalecer los lazos comunitarios.

Las actividades concluyeron por la tarde en el Escenario Costero, donde hubo presentaciones musicales, espectáculos de danza, sorteos y un bingo que convocó a familias y visitantes.

De esta manera, Camarones celebró sus 126 años reafirmando su identidad, poniendo en valor su patrimonio histórico y natural, y consolidándose como uno de los destinos más representativos de la costa chubutense.