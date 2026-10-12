La búsqueda de los dos kayakistas desaparecidos en el Partido de La Costa tuvo un desenlace trágico tras confirmarse la identidad del cuerpo hallado el sábado en una playa de Las Toninas.

Se trató de Oscar Barbero, de 64 años, quien permanecía desaparecido desde el 21 de septiembre junto a Félix Mendieta, de 43 años, cuando ambos realizaban una travesía en kayak frente a las costas de Santa Teresita.

La identificación fue realizada durante la madrugada del domingo luego de que una hija de Barbero reconociera la vestimenta y diversos objetos personales encontrados junto al cuerpo. Entre las pertenencias recuperadas figuraban un llavero con referencias a Racing Club y a la Virgen de Luján, una llave de automóvil y un teléfono celular.

El hallazgo se había producido durante la mañana del sábado en un sector de playa ubicado a la altura de la calle 4 de Las Toninas. Tras el aviso, intervinieron efectivos policiales, personal de Prefectura Naval Argentina y agentes de Defensa Civil, quienes realizaron las actuaciones correspondientes.

La causa quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 1 de Mar del Tuyú. El fiscal a cargo dispuso pericias y la realización de una autopsia para determinar las circunstancias del fallecimiento.

Barbero y Mendieta eran buscados desde el 21 de septiembre, cuando desaparecieron durante una salida en kayak en aguas de Santa Teresita. Según trascendió, uno de ellos logró comunicarse con Prefectura para advertir que se encontraba mar adentro y tenía dificultades para regresar a la costa.

A partir de ese momento se desplegó un amplio operativo de búsqueda por aire, mar y tierra, con la participación de distintas fuerzas de seguridad y organismos de emergencia.

Mientras avanzan las actuaciones judiciales para esclarecer lo ocurrido, continúa la búsqueda de Félix Mendieta, cuyo paradero aún permanece desconocido. Las tareas se mantienen activas con la esperanza de encontrar nuevas pistas sobre el hecho que conmocionó a familiares y a la comunidad costera.