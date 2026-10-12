En medio de la repercusión generada por el testimonio de Valentín Yankelevich sobre los episodios de violencia que aseguró haber vivido durante su infancia, Gustavo Yankelevich se refirió públicamente a la situación de su nieta Azul Giordano, la menor de los hijos de Romina Yan.

A través de una respuesta en redes sociales, el productor pidió que no se compare a la joven con sus hermanos y destacó que también atravesó momentos difíciles. Según expresó, Azul actualmente reside en Estados Unidos, donde cursa sus estudios y desarrolla su vida alejada de la exposición pública.

Las declaraciones surgieron luego de que numerosos usuarios consultaran sobre el presente de la joven, especialmente tras conocerse el relato de Valentín acerca de las situaciones de violencia física y psicológica que denunció haber sufrido junto a su hermano Franco después de la muerte de su madre.

A diferencia de sus hermanos, Azul conservó el apellido Giordano y optó por mantener un perfil bajo. De acuerdo con la información trascendida, estudia en Estados Unidos y orientó su formación hacia el ámbito audiovisual, con interés en áreas vinculadas a la dirección y el guion.

Hasta el momento, no trascendieron públicamente los motivos por los cuales la joven no se trasladó a vivir con Gustavo Yankelevich junto a sus hermanos durante el proceso judicial que derivó en el cambio de custodia familiar.

Las declaraciones del productor volvieron a poner en el centro de la escena la historia familiar de los hijos de Romina Yan y la importancia de respetar la privacidad de cada uno de ellos, en un contexto marcado por la difusión del testimonio de Valentín sobre su infancia y adolescencia.