Argentino de Junín buscará este lunes mantener su invicto en la Liga Nacional cuando reciba a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, en un encuentro correspondiente a una nueva fecha del certamen.

El conjunto dirigido por Adrián Capelli llega en un gran momento luego de sumar dos triunfos consecutivos en sus primeras presentaciones de la temporada. En su último compromiso superó a San Martín de Corrientes por 82 a 79 y previamente había vencido a Ferro Carril Oeste por 79 a 68.

Por su parte, Gimnasia afrontará el cierre de su gira como visitante tras recuperarse con una victoria frente a Racing de Chivilcoy por 78 a 72, resultado que le permitió dejar atrás la derrota sufrida ante San Lorenzo en el comienzo de su recorrido fuera de casa.

El equipo comodorense intentará dar el golpe en Junín para finalizar la gira con balance positivo, mientras que el elenco local buscará aprovechar su buen inicio para seguir consolidándose en la parte alta de la tabla.

El partido se disputará este lunes en el estadio Fortín de las Morochas y promete enfrentar a dos equipos que llegan con expectativas de seguir creciendo en el arranque de la temporada.