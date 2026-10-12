Las declaraciones de Valentín Yankelevich volvieron a poner en el centro de la escena a su padre, Darío Giordano, quien desde hace varios años mantiene un perfil alejado de los medios de comunicación.

Según relató Valentín, vivió junto a su padre hasta 2015, cuando él y su hermano Franco dejaron el hogar familiar para instalarse con su abuelo materno, Gustavo Yankelevich. El joven afirmó que durante esos años sufrió distintos episodios de violencia física y psicológica, situación que denunció públicamente en una reciente entrevista.