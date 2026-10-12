Las declaraciones de Valentín Yankelevich volvieron a poner en el centro de la escena a su padre, Darío Giordano, quien desde hace varios años mantiene un perfil alejado de los medios de comunicación.
Según relató Valentín, vivió junto a su padre hasta 2015, cuando él y su hermano Franco dejaron el hogar familiar para instalarse con su abuelo materno, Gustavo Yankelevich. El joven afirmó que durante esos años sufrió distintos episodios de violencia física y psicológica, situación que denunció públicamente en una reciente entrevista.
Giordano, quien estuvo casado con Romina Yan hasta el fallecimiento de la actriz en 2010, desarrolló parte de su carrera como productor televisivo y participó en producciones de ficción como Provócame y Kachorra. Con el paso del tiempo continuó vinculado a la actividad, aunque de manera independiente y lejos de la exposición pública.
En 2014 contrajo matrimonio con Milen Algañarás, reconocida chef y expareja de Mike Amigorena, con quien posteriormente tuvo un hijo.
Tras la repercusión de las declaraciones de Valentín, también resurgió una entrevista que Giordano brindó años atrás durante un homenaje realizado a Romina Yan. En aquella oportunidad habló sobre sus hijos y destacó que habían heredado la sensibilidad artística de su madre, además de expresar la emoción que le generaba verlos sobre un escenario.
Mientras continúa la repercusión por las confesiones de Valentín, el foco permanece en la historia familiar y en el testimonio del joven, quien aseguró que la intervención de su abuelo Gustavo Yankelevich fue determinante para cambiar el rumbo de su vida y el de su hermano Franco.
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