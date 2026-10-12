Un violento choque entre dos camionetas generó momentos de tensión este domingo al mediodía en el barrio Standart Norte, en Comodoro Rivadavia. El siniestro se produjo sobre la avenida Nahuel Huapi, a pocos metros del ingreso a un comercio de la zona.

Como consecuencia del fuerte impacto, uno de los ocupantes sufrió lesiones y debió ser asistido en el lugar por personal sanitario. Posteriormente, fue trasladado en ambulancia a un centro asistencial para una mejor evaluación médica.

Durante las actuaciones realizadas por efectivos de la Comisaría de Kilómetro 8, se constató que una de las conductoras involucradas, de 21 años, circulaba sin contar con la licencia de conducir habilitante.

La infracción quedó registrada en las actuaciones correspondientes, mientras se avanzaba con las pericias para establecer las causas y la mecánica del accidente.

En el lugar trabajaron de manera conjunta personal policial y equipos de emergencia, que llevaron adelante las tareas de asistencia y relevamiento de pruebas.

A pesar de la magnitud del choque y la cercanía con un local comercial, se confirmó que el inmueble no sufrió daños estructurales de consideración. Las autoridades continúan investigando las circunstancias en las que se produjo el siniestro vial.