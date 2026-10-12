La ciudad siberiana de Irkutsk transita con aparente normalidad pese a la alerta sanitaria que generó un presunto caso de peste y que en los últimos días captó la atención internacional.

Lejos de escenas de alarma o restricciones visibles, vecinos y comerciantes consultados en la zona aseguraron que no perciben una situación de preocupación generalizada. Algunos incluso manifestaron desconocer los detalles del episodio sanitario que motivó la intervención de las autoridades.

La alerta se produjo luego de que las autoridades rusas informaran sobre un caso sospechoso de peste en una región cercana a Mongolia, lo que derivó en medidas preventivas y en el seguimiento epidemiológico correspondiente.

Mientras tanto, organismos nacionales e internacionales continúan monitoreando la situación. La Organización Mundial de la Salud (OMS) expresó su disposición a brindar asistencia técnica para colaborar con las investigaciones y la evaluación del caso.

A pesar de la repercusión mediática que tuvo el episodio, en las calles de Irkutsk la actividad comercial y social se desarrolla sin cambios significativos. Los residentes consultados señalaron que no observaron un aumento en el uso de mascarillas ni comportamientos que reflejen temor entre la población.

Las autoridades sanitarias mantienen activos los protocolos de vigilancia epidemiológica, mientras se esperan definiciones sobre los resultados de las investigaciones que permitan esclarecer el origen y alcance del caso detectado en la región.