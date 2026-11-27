El procedimiento fue realizado por la División Policial de Investigaciones (DPI) de Trelew, con la colaboración del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP). Se realizaron seis allanamientos en distintos barrios de la ciudad, en el marco de una investigación por robo agravado con arma de fuego.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia y la Policía del Chubut, concretó la recaptura de Brian Emanuel Muñoz Huenchullán, sobre quien pesaba un pedido de captura y detención vigente vinculado al homicidio de Rodrigo Colihuinca. Durante el operativo, los efectivos utilizaron un dron térmico que permitió realizar tareas de vigilancia y seguimiento, detectar su salida de uno de los domicilios allanados y colaborar en su posterior captura, luego de una persecución policial.

El procedimiento se desarrolló en el marco de una investigación por un robo agravado por el uso de arma de fuego, ocurrido el pasado 19 de noviembre, alrededor de las 22:45, en una vivienda ubicada sobre calle Paraguay, en Trelew.

De acuerdo con la investigación, el sospechoso habría ingresado al domicilio, reducido y atado a la víctima bajo amenazas con un arma de fuego, para sustraer una importante suma de dinero y otros elementos. Posteriormente, se retiró del lugar a bordo de una bicicleta.

Seis allanamientos y un operativo de vigilancia

A partir de las tareas investigativas, personal de la División Policial de Investigaciones de Trelew, con la colaboración del GEOP, llevó adelante seis órdenes de allanamiento y registro domiciliario de manera simultánea, a partir de las 6:00 de la mañana.

Las diligencias se concretaron en los barrios INTA, Moreira 3 y Moreira 4, donde se secuestraron distintos elementos de interés para la causa, entre ellos teléfonos celulares y una cadena colgante perteneciente al damnificado.

En paralelo, mientras el personal policial se encontraba apostado en las inmediaciones de uno de los domicilios allanados, ubicado sobre calle Los Altares, en el barrio INTA, y con apoyo de un dron térmico, los efectivos observaron salir de la vivienda a un hombre a bordo de una motocicleta, a quien identificaron como Muñoz Huenchullán.

Al advertir la presencia policial, el sospechoso emprendió la fuga en dirección al centro de Trelew, hacia la Ruta Provincial Nº 25. Luego de recorrer aproximadamente 25 cuadras, perdió el control de la motocicleta y fue aprehendido por los efectivos en la intersección de avenida Ciudad de La Plata y 26 de Noviembre Norte.

A disposición de la Justicia

Sobre Muñoz Huenchullán pesaba un pedido de captura y detención vinculado al homicidio de Rodrigo Colihuinca.

Tras su aprehensión, el detenido quedó alojado momentáneamente en dependencias de la Comisaría Seccional Segunda, a la espera de la correspondiente audiencia de control de detención.

De esta manera, el trabajo investigativo de la División Policial de Investigaciones permitió avanzar en el esclarecimiento del robo agravado y concretar la recaptura de una persona que era requerida por la Justicia en el marco de una causa por homicidio.