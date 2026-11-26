Según información preliminar, el sospechoso habría efectuado disparos al aire mientras circulaba en un automóvil por calle Saavedra. La Policía intervino luego del aviso de vecinos y se aguarda el parte oficial.

Un hombre fue demorado por personal policial tras ser señalado por realizar disparos de arma de fuego al aire desde un vehículo. La intervención se produjo luego de que vecinos alertaran a las autoridades sobre las detonaciones.

Según pudo saber La Posta Comodorense, el sospechoso se desplazaba en un automóvil cuando habría efectuado los disparos. Los efectivos intervinieron y procedieron a demorarlo.

También trascendió que podría encontrarse bajo los efectos de estupefacientes, aunque se aguarda confirmación oficial.