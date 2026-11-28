El rodado circulaba en sentido sur-norte. Se dio aviso a la Comisaría Mosconi.

Un vehículo perteneciente a una empresa de Remis ,despistó en la curva del Papa, en Comodoro Rivadavia, mientras circulaba en dirección sur-norte, según la información preliminar recibida.

Al momento de advertirse el hecho, el conductor no se encontraba en el vehículo. Se dio aviso a la Comisaría Mosconi para que tomara intervención.

Por el momento, no se cuenta con información sobre las causas del despiste ni sobre el estado o el paradero de quien conducía.