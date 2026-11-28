Según un despacho de Noticias Argentinas, el juez Daniel Rafecas dispuso un allanamiento y custodia judicial para preservar pruebas. La propiedad figura a nombre de Real Central SRL, una empresa investigada por presunto lavado de dinero.

Una segunda quinta en Pilar quedó bajo la mira judicial en la investigación por presunto lavado de dinero y desvío de fondos que involucra operaciones inmobiliarias de Real Central SRL. Según informó la agencia Noticias Argentinas, el juez federal Daniel Rafecas dispuso allanar el inmueble y ponerlo bajo custodia judicial, a partir de un pedido del legislador porteño Facundo del Gaiso, de la Coalición Cívica.

La medida apunta a preservar pruebas ante la sospecha de que se habrían trasladado bienes desde una quinta de Villa Rosa vinculada en la investigación con Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El nuevo inmueble está ubicado en la intersección de Ramos Mejía y Tomás Espora, en La Lonja. De acuerdo con una investigación de TN basada en documentación registral y catastral, Real Central SRL aparece como titular desde el 23 de mayo de 2025.

La propiedad tiene una superficie de 24.150 metros cuadrados, con alrededor de 880 metros cuadrados construidos entre viviendas, quinchos y galpones. Según los datos de ARBA citados por el canal, su valuación fiscal alcanza los 99,9 millones de pesos, una cifra que no equivale necesariamente a su valor de mercado.

El informe periodístico señala que el predio había funcionado como casa de retiros vinculada a una congregación religiosa y que durante 2025 atravesó una remodelación, con la incorporación de una cancha de pádel y una piscina.

La investigación judicial analiza operaciones realizadas por Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, vinculados a la compra de inmuebles a través de Real Central SRL. Una de las hipótesis es que pudieron haber actuado como testaferros, debido a que su capacidad económica declarada no permitiría justificar las adquisiciones, según la documentación citada por TN.

Entre mayo de 2024 y mayo de 2025, la sociedad habría adquirido al menos ocho propiedades: la mansión de Villa Rosa, dos unidades en el country Ayres Plaza, otros inmuebles en Pilar y tres departamentos en el barrio porteño de Belgrano. La quinta de La Lonja no figuraba en ese relevamiento inicial.

La titularidad registral de la quinta corresponde a la empresa y no acredita, por sí sola, que pertenezca a un dirigente de la AFA. El material difundido tampoco informa imputaciones contra Toviggino o Claudio Tapia específicamente por este inmueble.

La Justicia busca establecer el origen de los fondos utilizados en las operaciones y determinar quiénes son los beneficiarios reales de las propiedades investigadas.