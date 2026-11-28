Los contratos de alquiler con actualización anual por ICL tendrán una suba del 37,73%, según la información difundida. También se anticipan ajustes en colectivos de CABA y el Gran Buenos Aires.

El último mes de 2026 comenzará con nuevos incrementos en distintos gastos de los hogares. Alquileres, transporte y otros servicios integran la lista de ajustes previstos para diciembre, aunque su alcance dependerá de la jurisdicción, el prestador y las condiciones de cada contrato.

Uno de los aumentos señalados corresponde a los alquileres alcanzados por el Índice de Contratos de Locación (ICL). Según los datos difundidos, los contratos a los que les corresponda esa actualización anual en diciembre registrarán una suba del 37,73%.

Como ejemplo, un alquiler de $500.000 pasaría a $688.650 si le corresponde aplicar ese porcentaje. El incremento no alcanza automáticamente a todos los contratos, ya que depende del índice y de la fecha de ajuste establecidos.

En materia de transporte, la información anticipa subas de entre 4,2% y 5,6% en las tarifas de colectivos de CABA y el Gran Buenos Aires. Esos porcentajes no corresponden al servicio de Comodoro Rivadavia.

También se mencionan incrementos en agua, colegios privados, medicina prepaga y peajes. Sin embargo, el detalle recibido no precisa los porcentajes ni las zonas alcanzadas para cada uno de esos rubros.