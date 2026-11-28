La embarcación de casco rojo será trasladada dentro del mismo sector costero mientras su propietario se encuentra de viaje.

El velero “El Gandul”, identificado por su casco rojo, será reubicado desde el sector del edificio de Guardavidas hacia el frente del Club Náutico, en Comodoro Rivadavia.

Según la información aportada a La Posta Comodorense sobre la maniobra, el movimiento responde a la necesidad de resguardar la embarcación durante la ausencia de su propietario, quien se encuentra de viaje.

El traslado será local y se limitará a ese recorrido, sin llevar el velero a otro punto de la ciudad o fuera de ella.