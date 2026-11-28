El proyecto se desarrolla en Estancia Las Rosas, en cercanías de Rocas Coloradas, mediante un convenio entre el Municipio y un productor local. Contempla la incorporación de 2.800 plantas de vid y busca impulsar el desarrollo vitivinícola y la diversificación productiva.

En el marco de las políticas de desarrollo productivo que impulsa el intendente Othar Macharashvili, la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de la Agencia Comodoro Conocimiento, firmó este viernes un convenio de colaboración con Eduardo Antonio, propietario de Estancia Las Rosas, para poner en marcha el primer viñedo demostrativo de la región.

La iniciativa contempla un total de 2.800 plantas de las variedades Pinot Noir y Chardonnay. En esta primera etapa se implantaron 1.400 vides, mientras que las restantes permanecerán viverizadas al aire libre para su incorporación durante el próximo año. El espacio estará destinado a la formación, el seguimiento técnico y el estudio de la adaptación del cultivo a las condiciones ambientales locales.

El titular de Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate, destacó que “este viñedo demostrativo funcionará como un espacio de referencia para acercar experiencias prácticas a productores, emprendedores y personas interesadas en invertir en vitivinicultura en Comodoro”. Además, señaló que permitirá desarrollar protocolos técnicos y buenas prácticas agrícolas, siguiendo la experiencia de otros proyectos productivos impulsados por la Agencia.

El convenio establece que Comodoro Conocimiento aportará las plantas, asistencia técnica y capacitación, mientras que el productor dispondrá del terreno, la infraestructura y el trabajo necesario para desarrollar el viñedo. La selección de Estancia Las Rosas se realizó mediante una convocatoria pública y una evaluación de las condiciones productivas y técnicas de los establecimientos postulantes.

De esta manera, el Municipio avanza con una nueva etapa del Programa de Desarrollo Vitivinícola y Agroalimentos, promoviendo nuevas alternativas productivas y oportunidades de desarrollo para Comodoro Rivadavia y la región.