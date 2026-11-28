La designación busca dar continuidad al plan de trabajos públicos, agilizar los servicios cotidianos y profundizar la presencia territorial en los distintos sectores de la ciudad.

Con el objetivo de optimizar la estructura organizativa del Ejecutivo y dar continuidad al plan de obras en la ciudad, el intendente Othar Macharashvili tomó juramento a Marcelo Fabián Solohaga como nuevo secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos de Comodoro Rivadavia.

La ceremonia contó con la presencia de integrantes del gabinete municipal, familiares y amigos. Durante el acto, se dio lectura a la Resolución N° 2524/26, mediante la cual se aceptó la renuncia de Fernando Andrés Ostoich a partir del 26 de noviembre, con el correspondiente agradecimiento por los servicios prestados durante su paso por la función pública, y se formalizó la designación de Solohaga desde el 27 de noviembre.

Tras prestar juramento ante el jefe comunal, el flamante secretario agradeció la convocatoria y valoró el desafío de incorporarse al equipo de trabajo en este tramo de la gestión. «Es un momento especial de la ciudad y de la gestión. Soy un profesional que se preparó todo este tiempo para estar a disposición y poder mejorar aspectos vinculados a la continuidad de este proyecto, que busca poner a la ciudad de cara a la gente», expresó el funcionario.

En ese sentido, Solohaga destacó que el eje central de su tarea estará puesto en la presencia en el territorio y en la respuesta directa a los pedidos de los vecinos. «Vamos a desarrollar un trabajo más cercano a la gente, tal como nos pidió el intendente. Todas las obras y las actividades que llevemos adelante junto al equipo profesional municipal estarán abocadas a ese objetivo», remarcó.

Asimismo, el secretario señaló que esta etapa constituye una oportunidad para dinamizar el mantenimiento urbano, la infraestructura y los servicios en los distintos barrios de Comodoro Rivadavia. Con este cambio, el Ejecutivo busca fortalecer la capacidad operativa de las áreas técnicas y acelerar las respuestas cotidianas en toda la ciudad. «Tenemos un camino por transitar para seguir mejorando y darle un refresco a la gestión en este tramo. Estoy preparado para asumir esa responsabilidad», concluyó Solohaga.