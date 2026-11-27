Christian “Chipi” Castillo, dirigente del PTS y el FITU, se refirió en ABC Radio por FM Records a la presentación del libro “Leer a Marx” el CIP a las 18 hs de hoy y sustuvo que “La población esta en una búsqueda sobre qué salida darle a esto que viene de mal en peor después de tres gobiernos muy malos como el de Macri, el de Alberto y el actual que tienen un denominador común que es el FMI. Macri fue al FMI, Alberto lo legitimó y Milei sigue en ese proceso, detrás de las políticas de recorte esta el FMI que para peor quiere una reforma previsional. Mientras sigamos bajo la tutela del Fondo es muy difícil que haya futuro”.

Luego señaló que “Como Milei pierda apoyo, las clases dominantes están pensando un mileismo sin Milei, porque se trata de una reforma laboral esclavista, del RIGI y la entrega de los bienes comunes naturales; por eso los que se postulen deben tener muy en claro qué hacer. Patricia Bullrich es alguien más cercano al modelo político tradicional, pero el esquema económico no tiene diferencias; mientras que el peronismo las tenencias son hacia la moderación y sin la otra pata del peronismo sin Milei. Por eso debemos confrontar y una política alternativa”.

Para Castillo, “Tratando de aprovechar la simpatía que genera Myriam Bregman para generar la idea de organizarse y pelearla, sería un error esperar hasta las elecciones para cambiarlo porque Milei tiene mucha capacidad de daño y muchas complicidades como se ve en el Congreso, aunque pierda adhesión social hay una voluntad de distintos sectores de entregarse a Milei”.

Frente al panorama electoral indicó que “A lo mejor esta vuelta tengan que preguntarse los peronistas por qué no votar a Myriam. No sé cómo se va a dar el proceso electoral, pero el capital político que hemos conseguido debe servir para organizarse; por eso estamos organizando comités en todo el país para construir esa fuerza política que logre cambiar o participar en la transformación del país”.

Finalmente, resaltó que “Lo de Milei es crueldad y la búsqueda de negocios de manera desesperada, por eso se rodeó de lo marginal de otras fuerzas políticas; ahora están cubierto por el Poder Judicial, pero cuando un poco el viento se van a revelar todos los negociados”.