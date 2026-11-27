Las senadoras de Chubut que responden al gobernador Ignacio Torres, Andrea Cristina y Edith Terenzi, votaron a favor de la suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, como pretendía el gobierno nacional.
La iniciativa impulsada por el oficialismo que propone la suspensión de las primarias en 2027, modifica la Boleta Única de Papel y reduce espacios gratuitos para campañas en medios audiovisuales, entre otros puntos, obtuvo 43 votos afirmativos y 29 negativos.
Votos afirmativos (43)
Abad, Maximiliano
Abdala, Bartolomé
Almeida, Romina
Álvarez Rivero, Carmen
Arce, Carlos Omar
Arrascaeta, Ivanna
Atauche, Ezequiel
Bedia, Vilma
Benegas Lynch, Joaquín
Bullrich, Patricia
Carambia, José
Cervi, Mario Pablo
Corroza, Julieta
Coto, Agustín
Cristina, Andrea
Espínola, Carlos
Fama, Flavio Sergio
Fullone, Enzo Paolo
Gadano, Natalia
Galaretto, Eduardo
Godoy, Juan Cruz
Goering Lara, Enrique
Guzmán Coraita, Gonzalo
Huala, María
Juez, Luis Alfredo
Juri, Mariana
Kroneberger, Daniel
López, Claudia
Losada, Carolina
Márquez, Nadia
Monte de Oca, Belén
Monteverde, Agustín
Olivera Lucero, Bruno
Orozco, María Emilia
Paoltroni, Francisco
Rojas Decut, Sonia
Royon, Flavia
Schneider, Silvana
Suárez, Rodolfo
Terenzi, Edith
Valenzuela, Mercede
Vigo, Alejandra
Visci, Eduardo
Votos negativos (29)
Andrade, Guillermo
Ávila, Beatriz Luisa
Bahl, Adán
Bensusán, Daniel
Capitanich, Jorge
Corpacci, Lucía
De Pedro, Eduardo
Di Tullio, Juliana
Fernández Sagasti, Anabel
Giménez Navarro, María Celeste
González, María
Kirchner, Alicia
Lewandowski, Marcelo
Linares, Carlos
López, Cándida
López, María
Manzur, Juan Luis
Marks, Ana Inés
Mayans, José
Mendoza, Sandra
Moisés, María
Moreno, Elia
Neder, José Emilio
Recalde, Mariano
Rejal, Jesús
Salino, Fernando
Soria, Martín
Úñac, Sergio
Zamora, Gerardo
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