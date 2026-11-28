El Consejo Provincial del Peronismo instó a los distintos precandidatos y sectores a deponer precandidaturas personalistas, en búsqueda de la unidad que le permita al principal partido de la oposición presentar una alternativa con chances de triunfo en las elecciones adelantadas, convocadas por el gobernador Ignacio Torres para el 21 de marzo.

En el encuentro participaron los precandidatos ya lanzados: los diputados nacionales Juan Pablo Luque y José Glinski, el intendente de Dolavon, Dante Bowen, a quienes en las últimas horas se habían sumado Omar Burgoa y Nicolas Arbeletche. El empresario de Puerto Madryn, Luis Catalán, ya había declinado su postulación y apoyó públicamente la de Juan Pablo Luque.

En los distintos discursos, los distintos precandidatos aceptaron el pedido y también entendieron que la intención del partido no era bloquear el camino de las internas por capricho, sino porque los tiempos elegidos e impuestos por el gobernador ponían al justicialismo ante un problema muy difícil de resolver ya que las mismas deberían realizarse a más tardar el 3 de enero.

Todos coincidieron en las dificultades que enfrenta la ciudadanía producto de la crisis económica, la demanda social y las urgencias cotidianas de la población. En la misma línea, se señaló la situación de los hospitales públicos y la necesidad de volver a priorizar al empleado público, a los docentes y a los trabajadores de la seguridad y de la salud.

El plenario de los consejeros pidió expresamente a los precandidatos que eviten enfrentamientos y que se muestren juntos ante la sociedad.

Las coincidencias centrales fueron: priorizar la unidad por encima de las diferencias personales, construir acuerdos amplios y un programa de gestión que de respuesta a trabajadores, jubilados, docentes y al sistema sanitario, y convocar activamente a la militancia, respetar las particularidades políticas de cada localidad y mantener coherencia entre el debate interno y el mensaje hacia la comunidad.

Finalmente se facultó a la mesa ejecutiva a iniciar tratativas con otras fuerzas políticas para conformar un frente electoral, tanto a nivel provincial como en cada uno de los comicios, y convocar a los intendentes para ajustar las fechas de los llamados a elecciones y tratar la eventual interna cerrada en los distintos distritos (nacional, provincial y municipal).