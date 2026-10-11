El concierto que ayer, en el María Auxiliadora, dio Rally Barrionuevo fue hermoso, con momentos sensibles y bellos para cada uno de los que asistieron a ver y disfrutar al cantautor Santiagueño.

La totalidad de los presentes disfrutó del concierto organizado por CDM, pero para una pareja será un hito en su vida ya que, luego de bailar unas chacareras en el escenario, y mientras Rally dibujaba unos garabatos de acompañamiento al piano, el le propuso matrimonio.

Fue un acto espontáneo,que tal vez surgió del contagio de tanta poesía, porque no hubo anillo pero si promesa de amor eterno.