La investigación está a cargo de la Fiscalía de Puerto Madryn. El sospechoso habría contactado a la niña a través de TikTok y luego continuado las conversaciones por WhatsApp, donde le habría solicitado imágenes íntimas y amenazado con difundirlas si no accedía a sus exigencias sexuales.

Un hombre de 32 años fue detenido en la localidad de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, en el marco de una investigación por grooming, producción de imágenes de una persona menor de edad con fines sexuales, promoción de la corrupción de menores agravada y coacción. La causa se inició en Puerto Madryn y la investigación está a cargo de la fiscal general Romina Carrizo Díaz, junto al funcionario de Fiscalía Emiliano Otero.

La detención se concretó el 6 de octubre, por personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Lomas de Zamora, a partir de una orden judicial solicitada por el Ministerio Público Fiscal de Chubut y dispuesta por el juez penal Marcelo Orlando. En el marco de las medidas, también se solicitó el allanamiento del domicilio del investigado y el secuestro de teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos de interés para la causa.

El contacto comenzó por TikTok

De acuerdo con la investigación, entre julio y septiembre de 2026, el sospechoso habría contactado a una niña de 11 años a través de TikTok, desde una cuenta identificada como “Alex 55”. Posteriormente, las conversaciones continuaron por WhatsApp, donde le habría requerido que enviara fotografías y videos.

Según la hipótesis de la Fiscalía, cuando la niña manifestó que no quería continuar enviando ese material, el hombre habría utilizado las imágenes que ya tenía para amenazarla con publicarlas en redes sociales si no seguía cumpliendo sus exigencias. La situación fue advertida por el padre de la niña, quien realizó la denuncia.

La investigación permitió identificar al sospechoso

A partir de la denuncia, intervino personal especializado en ciberdelito de la División Policial de Investigaciones (DPI) de Puerto Madryn. Las tareas incluyeron el análisis de información vinculada a la línea telefónica utilizada para los contactos y la verificación de datos que permitieron identificar al presunto autor y establecer su domicilio en la provincia de Buenos Aires.

La Fiscalía solicitó las medidas judiciales para avanzar en la investigación, preservar la evidencia digital y obtener dispositivos que puedan ser sometidos a pericias. Tras la detención, el Ministerio Público Fiscal requirió la realización de una audiencia de control de detención y apertura de la investigación penal preparatoria, donde solicitó su prisión preventiva.

La causa continúa en etapa de investigación. La calificación legal provisoria incluye grooming, producción de imágenes de una persona menor de edad con representación de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales, agravada por tratarse de una víctima menor de 13 años; promoción de la corrupción de menores agravada por intimidación, y coacción. El encuadre fue planteado por la Fiscalía conforme a los artículos 54, 55, 125, 128, 131 y 149 bis del Código Penal, lo cual prevé una pena de prisión de efectivo cumplimiento.