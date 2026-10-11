La gestión municipal avanza con soluciones habitacionales y de mantenimiento en Km. 14. El plan integral incluye nivelación, enripiado y saneamiento pluvial para prevenir anegamientos.

El intendente Othar Macharashvili supervisó este fin de semana las tareas de infraestructura vial y urbanística desarrolladas en el barrio René Favaloro. En el sector, la Secretaría de Infraestructura desplegó un operativo coordinado por personal de Vialidad Urbana y el área de Topografía para reacondicionar y rellenar terrenos recuperados que fueron entregados recientemente a familias damnificadas por el cerro Hermitte y mejorar la trama urbana en el sector.

Ante las constantes precipitaciones registradas y el pronóstico de nuevas lluvias para la semana entrante, los equipos municipales intensificaron las tareas preventivas en toda la zona. Estas acciones incluyeron el repaso y enripiado de las calles, la redefinición de cotas y la nivelación orientada hacia los canales evacuadores, los cuales quedaron completamente limpios y despejados para garantizar una correcta evacuación pluvial y prevenir nuevos anegamientos.

En tanto para la ejecución de dichas tareas se concretó un importante despliegue de maquinaria pesada que incluyó seis bateas distribuidas para el transporte de áridos, dos motoniveladoras destinadas al perfilado de las trazas, una cargadora para el movimiento de materiales, una excavadora para trabajos pesados y una retroexcavadora para ajustes específicos en el terreno.

“El intendente nos pidió enripiar y repasar las calles, tirando los niveles hacia los canales evacuadores para dar solución a un problema histórico de anegamientos y zonas inundables. Dejamos todos los drenajes completamente limpios y repasados para asegurar el óptimo escurrimiento del agua”, indicó el subsecretario de Vialidad Urbana, Walter Navarro.