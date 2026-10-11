Formaron parte enfermeros de diversos establecimientos públicos de la provincia. Se llevaron a cabo disertaciones y se entregaron reconocimientos.

Reafirmando el compromiso por la formación continua del recurso humano, el Gobierno del Chubut, a través de la Secretaria de Salud, acompañó el desarrollo de las XI Jornadas Provinciales de Enfermería y de las XII Jornadas Departamentales de Enfermería en Comodoro Rivadavia.

La iniciativa, realizada en la Fundación Española, fue organizada por el Hospital Regional y estuvo destinada a enfermeros que cumplen funciones en establecimientos sanitarios de toda la provincia.

El acto de apertura fue presidido por la subsecretaria de Hospitales, Romina Galarza; acompañada por el director Provincial de Enfermería, Horacio Alen; autoridades del Hospital Regional y referentes de distintas entidades.

La propuesta, se desarrolló bajo el lema “Humanización y buenas prácticas de enfermería”, fue declarado de interés provincial por la Secretaría de Salud del Chubut y contó con una amplia participación de profesionales de la enfermería y estudiantes.

*Un encuentro clave para la formación*

Las jornadas se realizaron con el objetivo de promover la formación continua, la actualización profesional y el intercambio de conocimientos entre los equipos de enfermería de Chubut. De esa forma, se reunió a enfermeros de distintos establecimientos con el fin de contribuir al fortalecimiento de las competencias profesionales y a la mejora de los servicios de salud, con eje en la humanización y las buenas prácticas.

Durante las jornadas se efectuaron diferentes disertaciones sobre múltiples temáticas, entre ellas la bioseguridad y protección del personal de enfermería; COPAP en sala de internación de puérperas y pop cesárea; cuidados de enfermería centrados en la dignidad, los derechos y la familia; enfermería en UTIP semiabierta, cuidados con excelencia en la atención del paciente crítico pediátrico; duelo en el paciente neonatal; y la humanización en la atención del paciente pediátrico en UMUP.

Además, se abordó la terapéutica en salud mental como herramienta para la humanización del cuidado de enfermería; las garantías que otorga la Ley Nicolás; el poyecto ESI en las Escuelas; la enfermedad de Hansen; la teoría de la marea en la recuperación de personas con consumo de drogas; actualización en VIH; y el cuidado humanizado del paciente crítico en una UTI abierta, entre otros temas de relevancia para el ámbito de la enfermería.