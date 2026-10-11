Hoy, 11 de octubre, es el último día de libertad para los pueblos originarios

Sobre el día, la bochornosa vuelta a celebrar el Día de la raza adoptada por el actual gobierno nacional pero, sobretodo de la sabiduría de los pueblos, su lenguaje y cosmovisión hablamos con Küme Castro Rañileo, Lonko de la Lof Nahueluen de Cushamen.

En el arranque de la charla con ABC Radio por FM Records, Küme aseguró que la vuelta del «Día de la raza» «es un golpe bajo, Es algo que hace retroceder a lo que los pueblos originarios hacemos llegar a toda la sociedad; porque recordamos el 11 de octubre como último día de libertad de nuestros pueblos. Es algo que nos entristece como el cierre de muchos organismos que tenían que ver con la intercularidad que en este gobierno se vieron avasalladas, pero no nos sacan la energía para seguir luchando y resistiendo, como lo hacemos con la enseñanza de la lengua mapuche y tehuelche”.

“Como todos los pueblos donde hay grupos hay diferentes opiniones, eso era lo que pasa entre los diferentes pueblos originarias, pero desde las aulas se quería instalar que los tehuelches eran argentinos y los mapuches chilenos. Ambos pueblos fueron atacados con la Campaña al Desierto y la Pacificación de la Araucanía y se mezclaron buscando sobrevivir, por eso no hay tal diferencia entre los dos pueblos”, agregó.

Sanar a través de la palabra

Küme Castro resaltó que “nuestras curanderas y machis hablan de sanar a través de la palabra, por eso tener esa conciencia nos hace como pueblo resistir a la palabra oficial o cuando nos dicen que estamos abatidos. Si dejamos que el Día de la Raza entre nosotros nos abatirá porque a nuestros ancestros los asesinaron. Si nos hacemos cargo de ese Día de la Raza es probable que nos duela y nos lleve al recuerdo de nuestros ancestros asesinados o hasta puede poseernos la ira. En nuestros idiomas utilizamos nuestras propias palabras y por eso decimos que somos sobrevivientes de un genocidio, por eso hablamos como no los dejaron a nuestros ancestros”.

Y expresó que “En los último 40 años de lucha por los derechos hemos podido reparar en que los idiomas son muy importantes de preservar porque si desaparecen los recuerdos de una cultura. Un idioma que desaparece es toda una cultura que esta siendo borrada, por eso la lucha por mantenerlos nos permite honrar a nuestros ancestros y darle a sociedad de saber la verdad”.

“En el idioma español hay muchas palabras que son dañinas y represoras de nuestra esencia. Nuestros mayores muchas veces no se expresan, se guardan para sí y eso tiene que ver con que tuvieron que pasar a la fuerza a un idioma que no era el suyo. Para nosotros hablar el idioma originario es recuperar el equilibrio en medio de una sociedad donde los Estados nos impusieron un idioma que nos enfermó”, manifestó.

Por último, recordó que “Durante todo el año estamos haciendo un taller de idioma originario y pueden comunicarse que como difusoras de las lenguas ancestrales hago el curso de mapuche los viernes de 19 a 20.30 horas y el de tehuelche miércoles de 10 a 11.30 horas”.

Escuchá la nota: